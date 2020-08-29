Gökhan Gönül: Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’den hiç ayrılmamış gibi, hiç uyum sorunu olmadığını gösterdi. Performans olarak da her geçen gün yükseliyor.

Caner Erkin: Gökhan gibi o da yıllardır takımdaymış gibi oynuyor. Her zamanki gibi soldan bindirmeleri ve etkili ortalarıyla dikkat çekti. Mert Hakan Yandaş: Büyük takımda oynamaya yavaş yavaş ısınıyor. Kendine olan güveni yükselmeli. Ceza sahası çevresinde önemli bir gol silahı olacağını gösterdi.

Mame Thiam: Fenerbahçe’nin belki de en çok eksikliğini çektiği, hareketli hücum oyuncusu profilinin tam karşılığı. Ancak son vuruşlarda daha iyi olmalı.

Sinan Gümüş: Sarı- Lacivertli formayı ilk kez giydi, yaklaşık 25 dakika sahada kaldı. Değerlendirme yapmak zor ama motive olmayı başarırsa, yüksek katkı verebilir.

Arda Erol