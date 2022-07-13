Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe , dün Transfer bombalarını ardı ardına patlattı. Sarı lacivertliler, önce bonservisi elinde olan golcü Joshua King’i, ardından da Flamengo’dan orta saha Willian Arao’yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

İşte Arao'nun maliyeti

Kanarya, bir süredir gündem olan Willian Arao’nun transferini de bitirdi. Önce Flamengo Kulübü, transferi açıklarken, ardından Fenerbahçe doğruladı. 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha için 2 milyon Euro bonservis ödenecek. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, futbolcuya da senelik 1.2 milyon Euro ödeyecek. Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıkacak. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.

Hürriyet











