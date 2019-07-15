Fenerbahçe’nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, Sarı-Lacivertli forma ile ilk maçına çıkmak için sabırsızlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın Boluspor maçında şans vermediği Alman Panzeri, 11 günlük kampta herkese örnek olmuş, hırsı ve çift kale maçlarda attığı gollerle kalitesini ortaya koymuştu.

Ortama kısa zamanda uyum sağladığına dikkat çeken Kruse, “Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Özellikle dünya çapında tesislere sahip. Takımın uzun zamandır sabırsızlıkla beklediği başarıyı, elele verip bu sezon muhteşem taraftarımıza armağan edeceğimize inanıyorum” dedi.