Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı ardından ilk çalışmasını yaptı
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı ardından çalışmalara başladı
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek