Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Novak ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Novak, sarı lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 20:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Novak ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe 2020-2021 sezonu hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Yeni transfer Filip Novak da bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli ekip, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.


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