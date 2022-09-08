Fenerbahçe 'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin son günlerinde sarı-lacivertli takıma katılan Batshuayi, Avrupa listesine eklenmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Serdar Aziz kadroya döndü

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığının ardından Dinamo Kiev maçıyla kadroya döndü.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçının ilk maçında sakatlanan Aziz, 51 gün sonra yine Ukrayna ekibi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İHA



