MENÜ

Fenerbahçe'de yeni transfer Batshuayi ilk kez kadroda

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’ye katılan Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşılaşması ile ilk kez sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer aldı.

08 Eylül 2022, Perşembe 20:00 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de yeni transfer Batshuayi ilk kez kadroda

Fenerbahçe 'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin son günlerinde sarı-lacivertli takıma katılan Batshuayi, Avrupa listesine eklenmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Serdar Aziz kadroya döndü

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığının ardından Dinamo Kiev maçıyla kadroya döndü.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçının ilk maçında sakatlanan Aziz, 51 gün sonra yine Ukrayna ekibi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İHA

İlgili Haberler
(ÖZET) Fenerbahçe-Dinamo Kiev maç sonucu: 2-1


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...