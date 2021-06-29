Tek aday olarak girdiği Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç dün resmen 2. dönemine başladı. 17.00'de düzenlenen mazbata töreni kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi, basın mensupları organizasyona alınmadı. Sarı Lacivertliler'in patronu, kongre öncesi katıldığı TV programında "Yeni teknik direktörümüzü pazartesi (dün) açıklayacağız" dese de tören sonrasında kulüpten bir açıklama geldi.

'Detaylarıyla değerlendiriyoruz'

Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz."

'Sözleşme süreci nihayete erince...'

"Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Elde var 2 aday

Ali Koç ve ekibi uzun süredir takımın başına geçecek hocayı belirlemek adına yoğun mesai harcıyor. Onlarca isim gündeme gelirken, SarıLacivertliler'in açıklaması sonrasında sadece 2 hoca öne çıktı: Birincisi Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, diğeri de Kuzey Makedonya'nın çalıştırıcısı Igor Angelovski...