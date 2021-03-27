Sarı-Lacivertliler’de Erol Bulut’un koltuğu sallanırken, Arjantin’den gelen bir haber yönetimin River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo ile temasa geçtiğini öne sürüyordu. Önceki gün Bulut’un görevine son verildi. Bu haber kısa sürede Arjantin’de gündem oldu. TNT Sports Arjantin’in son haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, Gallardo için girişimlerini hızlandırdı. 45 yaşındaki teknik adamla kısa süre içerisinde yüz yüze bir görüşme yapılacağı öne sürüldü.

Belözoğlu bilgi topluyor

Ayrıca geçici olarak takımın başına getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu’nun, Gallardo hakkında başta Arjantinli eski takım arkadaşları ve eski hocası Simeone’den bilgi aldığı da iddia edildi. TNT Sports Arjantin’in haberindeki bir diğer detay ise, Gallardo’nun bu konudaki en büyük rakibinin Joachim Löw olduğu yönünde. Haberde, Fenerbahçe Yönetimi’nin takımın başına bu iki teknik adamdan birini getirmenin hayalini kurduğu belirtildi.