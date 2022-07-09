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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip, çalışmalarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

09 Temmuz 2022, Cumartesi 21:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen Sarı-Lacivertli oyuncular, U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.

Hull City ile hazırlık maçı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

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