Sarı-lacivertli kulüp, ‘Fener Ol’ adı altında başlatılan kampanyayla yeni bir mücadeleye adım attı. ‘Kurtuluş’ olarak tanımlanan bu hareket, Ali Koç ve kulübün daha önce yapıp başarı elde ettiği organizasyonları hatırlattı, umutları artırdı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yepyeni bir mücadele ve yepyeni bir kampanya ile yola çıkıyor. Başkan Ali Koç’un ‘kurtuluş’ olarak gördüğü ve önem verdiği ‘Fener Ol’ projesi, kulübe ekonomik anlamda destek açıdan çok değerli görülüyor.

Hem UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri çerçevesinde ortaya çıkan açık hem de kulübün geleceği adına ekonomik yol bulmak için kampanya başlatıldı. 65 milyon euroluk bir açığı olan sarı-lacivertliler, tüm camianın kenetlenerek yeni bir başarı öyküsü yazmak istiyor.

Fenerbahçe, kulüp olarak bu tip projelere ve kenetlenmelere oldukça aşikar durumda. Ayrıca Başkan Ali Koç da daha önce yönetici olarak görev yaptığı Fenerbahçe’de bu tip çalışmalar da hep aktif rol oynamıştı.

100. yılda

İlk olarak 2006-07 sezonunda yani kulübün 100. yılında ‘Taraftar Kart’ projesiyle Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilmişti. ‘100. yılda 100 bin kart’ projesiyle kulübün hem ekonomik açıdan kazanç sağlaması hem de yeni bir sisteme geçiş amaçlanmıştı.

O dönem As Başkanlardan olan Koç da bu projeye destek olmuş, başarı sağlanmasında katkı vermişti. Daha sonra 3 Temmuz sürecinin başlamasıyla sorunlar yaşayan kulüp için ‘Fenerium’ projesi uygulanmıştı.

Taraftarlarla ortak yapılan çalışmada, ‘1 günde 1 Milyon TL’ kapsamında Fenerium’dan camianın alışveriş yaparak, maddi destek vermesi istenmişti. Bu çalışmada da 1 Milyon TL’lik hedef aşılmıştı. O dönemde de As Başkan olan Ali Koç, benzer şekilde aktif rol oynamıştı.

İmza toplandı

3 Temmuz sürecinin devam etmesinin ardından 2014 yılında sarı-lacivertli kulüp haklarını arama ve yeniden yargılama sürecinin objektif yürütülmesi için ‘Adalete Fener Yak’ projesini hayata geçirdi. O dönem Ali Koç yönetimde olmasa da ‘1907 Derneği’ öncülüğünde bizzat işin içinde bulunmuş, siyasi liderler başta olmak üzere STK’lar, parti genelbaşkanları, taraftarlar ve derneklerle görüşmeler yapmıştı.

Başlatılan imza kampanyası ve ‘Adalete Fener Yak’ yürüyüşleriyle, amaçlanan başarı yakalanmıştı. 2018-19 sezonunda da bu kez kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik kriz sonrası yeni bir projeyi hayata geçiren sarı-lacivertliler, ‘Fener Ol’ diyerek yola çıktı. Ali Koç bu sefer başkan unvanıyla projede başrol oynadı.

(Milliyet)