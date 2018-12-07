Sakatlıktan kurtulduktan sonra Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan ve oldukça iyi bir performans ortaya koyan Mehmet Ekici, fiziksel durumu yeterli olmadığı için ikinci yarıda kenara alınmıştı. Teknik direktör Erwin Koeman, Valbuena’nın yokluğunda gurbetçi yıldıza sarıldı.

Adalesinde kanama olan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Valbuena, kesin olarak Akhisar deplasmanında yer almayacak. Koeman, teknik kapasitesini yüksek gördüğü Mehmet Ekici’yi saha içinde takımın patronu yapacak.

Orta üçlü belli

Valbuena’nın üstlendiği liderlik görevini Ekici’ye verecek olan Hollandalı çalıştırıcı, başarılı orta saha oyuncusuyla idmanlarda özel olarak ilgileniyor. Mehmet Ekici ile sık sık birebir görüşmeler yapan ve istediklerini aktaran Koeman, sahaya süreceği ilk 11’i ise kesin olarak belirlemiş değil.

Fakat Mehmet Ekici, Eljif ve Mehmet Topal’ın yeri garanti gözüküyor. Valbuena ile Ayew’in yokluğunda bir kanatta Barış Alıcı’nın oynaması beklenirken, Slimani ile Frey ikilisinden biri tercih edilebilir.

Yusuf Dursun