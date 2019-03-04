Devre arasında ezeli rakip Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye katılan Tolgay Arslan, Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika başarılı bir görüntü sergiledi. Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana en verimli maçını oynadı.

OPTA’nın çıkardığı rakamlara göre, Tolgay’ın hem hücum hem de savunmadaki rakamları dikkat çekti. Buna göre, yıldız oyuncu, 90 dakikada, 82 kez topla buluştu. Tolgay, yüzde 91’lik isabetli pas oranıyla sahanın en verimlisi oldu. 4 kez de hücum tarafında şut pası veren Tolgay Arslan, 9 defa da ikili mücadele kazanarak defansif anlamda da katkı sundu. Sarı-lacivertli yıldız, Fenerbahçe ile 4. lig maçına çıktı.

Bu arada Fenerbahçe devre arasında kadrosunda yaşadığı değişimle gülmeye başladı. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yeni transferlerin gelişiyle toparlandı.

Fenerbahçe devre arası kadrosunu Victor Moses, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Tolgay Arslan ile güçlendirmişti. Bu 5 oyuncudan 4’ü ligin 2. yarısında geçen 7 haftada gol atmayı başardı. Gol atamayan tek isim Tolgay Arslan oldu. Sadık ve Zajc ilk gollerini Beşiktaş’a atarken, Serdar Aziz ile Moses, Çaykur Rizespor maçında buldukları gollerle galibiyette başrolü oynadı.

(Milliyet)