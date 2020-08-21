Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, en büyük transfer bombalarından birini, Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa’yı kadrosuna katarak başardı. Önceki gün İstanbul’a gelen Sosa ile 2 yıllık anlaşmaya varan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle yaptı. Trabzonspor’un 1+1 yıl için senelik 2 milyon Euro’luk önerisine ret cevabı veren ve ailesine de danışarak tekrar İstanbul’da yaşama kararı alan Sosa, Kanarya’nın 2 yıl için senelik 1.5 milyon Euro ve yine 1.5 milyon Euro’luk imza parası teklifine ‘Evet’ cevabını vermişti.

Büyük mutlulukla karşılandı

35 yaşına gelmesine rağmen futbola başladığı yer olan ülkesi Arjantin’in Estudiantes kulübünün senelik 1.1 milyon Euro’luk teklifini de kabul etmeyen tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe’yi net bir şekilde istemesinin camiada büyük bir mutlulukla karşılandığı ifade edildi. Teknik direktör Erol Bulut’un da, Sosa’nın alınmasından dolayı çok keyifli olduğu ve zirveye oynatmak için yeni sezona hazırladığı takımının saha içindeki liderini de belirlediği bildirildi. Sosa’yı takımın lideri yapmaya hazırlanan Bulut, yeni oyun planını da Arjantinli yıldızın üzerine kurmak için şimdiden harekete geçti. Deneyimli hoca, özellikle hücum kurgusunda ve duran toplarda, Sosa’dan her anlamda faydalanmayı hedefliyor.

Çağrı Davran





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