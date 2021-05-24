Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil, ne yazık ki hem uzun süre futboldan uzak kalması hem de talihsiz sakatlık sorunlarının ardından istediği katkıyı takıma verememişti. Yeni sezonda Fenerbahçe'yi özlediği Süper Lig şampiyonluğuna taşımakta kararlı olan Mesut'u yönetimin, takım kaptanı yapmayı planladığı öğrenildi.

Kariyerinde Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası bulunan, Real Madrid ve Arsenal gibi devlerin formasını giyen 32 yaşındaki süper star, bir çok açıdan takımın en tecrübeli oyuncuları arasında başı çekiyor.

Çok iyi taşır...

Mesut'un kaptanlık pazubandını çok iyi taşıyacağını düşünen Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu isteklerini gerçeğe dönüştürmek için yeni teknik adamı bekliyor. Gelecek sezon takımın başına geçecek hoca ile Mesut'un kaptan olması fikri paylaşılacak. Eğer onay alınırsa, zaten oldukça sıcak bakılan bu konu mutlu sonla bitecek. Deneyimli oyuncunun da, bu sorumluluğu almaya hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.