Teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre’nin tercihinin, Luiz Gustavo olduğu öğrenildi. Gustavo, gerek saha içerisindeki liderliğinin yanı sıra kısa sürede takımdaki herkes tarafından büyük saygı görmesi sebebiyle birinci kaptan olacağı konuşuluyor. Oyuncuların da tercihlerini Brezilyalı oyuncudan yana kullanması beklenirken, tekrar Fenerbahçe’ye dönen Gökhan Gönül’e de ikinci kaptanlık teklif edilecek. Gökhan’ın ardından üçüncü kaptanlık görevini de Ozan Tufan üstlenecek. Çağrı Davran