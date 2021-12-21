2 Temmuz’da “Yarım kalan işi tamamlamaya geldim” diyerek şampiyonluk vaadinde bulunan Pereira’nın ikinci Fenerbahçe dönemi sezonun ilk devresini bitiremeden sonlandı. Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi sonrası tribünler yine teknik direktör Vitor Pereira’nın istifasını istemiş, Portekizli teknik adam maç sonrası yaptığı açıklamada, “Savaşıp puan kayıplarını telafi edeceğiz” demişti. Kendisi de taraftardan tepki alan başkan Ali Koç dün statta bulunan kulüp binasında yöneticilerle uzun bir toplantı yaptı ve ardından Portekizli teknik adamla ayrılık kararı çıktı. Alınan karar akşam idmanını yaptırdıktan sonra Pereira’ya da bildirildi.

Yeni hoca yeni yıla

Sonrasında da Portekizli teknik adamla yolların ayrıldığı kamuoyuyla paylaşıldı, sözleşmenin feshi konusunda anlaşıldığı bildirildi. Ancak fesih şartları belirtilmedi. Pereira sonrası gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Slaven Bilic ismi ağırlık kazanırken Hırvat teknik adamın Çin ekibi Bejing Guoan ile 3 Ocak 2022’ye kadar sözleşmesi var. Bu süreye kadar Fenerbahçe 2 lig ve bir de kupa maçı oynayacak. Yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçıyla birlikte ilk yarıda kalan 3 karşılaşmaya, daha önce de görev alan antrenör Zeki Murat Göle’nin çıkacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun