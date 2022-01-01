2022’nin ilk ayında Fenerbahçe ’nin 1 numaralı önceliği yeni teknik adamını belirlemek. Yapılacak transferler ve gidecek oyuncular konusundaki tüm planlama, gelecek hocanın talepleri doğrultusunda yapılacak. Bu nedenle yeni çalıştırıcının kim olacağı, kritik önem taşıyor. Fenerbahçe, teklif götürdüğü Joachim Löw’den umudu kesmeye başladı. Başarılı çalıştırıcının sezon ortasında takım almaya sıcak bakmaması nedeniyle yönetim tamamen Jorge Jesus’a odaklanmış durumda. Brezilya ekibi Atletico Mineiro’nun da çok istediği tecrübeli teknik adamı ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Fenerbahçe Yönetimi’nin, Jesus’a iyi bir transfer bütçesinin de aralarında bulunduğu cazip olanaklar sunduğu öğrenildi. Eğer Portekizli çalıştırıcı Sarı-Lacivertliler’in teklifini kabul ederse, geniş yetkilerle ve futbolun 1 numaralı patronu olarak göreve başlayacak.

Bilic’le anlaşma tamam

Fenerbahçe, başından beri gündemde olan Slaven Bilic ile de irtibatı kesmedi. Hırvat çalıştırıcı ile zaten her konuda prensip anlaşmasına varılmış durumda. 53 yaşındaki teknik adam, Beijing Guoan’ın 4 Ocak’ta Shenzhen ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından kulübüyle sözleşmesini fesh edecek ve bekleyişe geçecek. Löw ve Jesus ile anlaşma sağlanamaması halinde yönetimin yol haritası belli: Bilic’i İstanbul’a davet ederek kendisini yeni teknik direktör olarak açıklamak.