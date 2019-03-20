Milli maçlar ve seçim nedeniyle lige verilen üç haftalık ara, Fenerbahçe’nin yeni transferlerinin eksiklerinin giderilmesi konusunda önemli etken olacak. Sarı-lacivertli takıma yeni katılan Serdar ve Tolgay, ligin ilk yarısında belli bir süre futboldan uzak kalmışlardı. Takıma katıldıktan sonra fiziksel olarak bunun sıkıntısını yaşayan iki futbolcu, son dönemde toparlansa da hala eksikleri bulunuyor.

Bu arayı en iyi şekilde geçirip fiziksel olarak açıklarını kapatacak oyuncular, Ankaragücü maçına en formda şekilde hazırlanmaya çalışacak.

(Milliyet)