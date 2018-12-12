Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi, resmi açıklama gelmese de fiilen başladı... Eski teknik direktör Cocu'dan sonra Koeman ile de tarihi çöküşe devam eden sarı-lacivertlilerde 1.5 yıllık anlaşılan Yanal ile birlikte sportif direktör Comolli'nin görevi de değişiyor. Başkan Ali Koç'tan transfer planlamasının kendisine bırakılmasını isteyen Yanal, şartları kabul görünce Comolli ile çalışmaya 'tamam' dedi. Bundan sonra Comolli'nin Yanal'ın belirlediği isimler dahilinde transfer çalışmalarını yürüteceği ifade edildi. Bu gelişme, kulislerde 'Comolli bypass edildi' şeklinde yorumlandı.

ESKİ EKİBİYLE BIRLIKTE GELECEK

Bu arada Yanal, F.Bahçe'de eski ekibine yapacağı tek takviyeyle yola devam edecek. Yanal'ın yardımcılıklarını Volkan Kazak ve Recep Karatepe yapacak. Niyazi Eniseler ve Noyan Dülek ise performans analisti olarak göreve gelecek. Kulüpte göreve yeni gelen kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, Yanal'ın ekibine dahil olacak.