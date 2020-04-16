Fenerbahçe'de yeni dönem! Emre Belözoğlu modeli devreye giriyor

Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.

16 Nisan 2020, Perşembe 07:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni dönem! Emre Belözoğlu modeli devreye giriyor

Fenerbahçe gelecek sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak tecrübeli yıldız, gençlik harekâtı başlatacak. Galatasaray altyapısından yetişen Emre kendisi gibi oyuncuları A takıma kazandırmanın hedefinde. Böylelikle hem takımın yaş ortalaması hem de maliyetler aşağı çekilecek.

Kulübün altyapısındaki oyuncuların raporları bizzat Belözoğlu tarafından inceleniyor. Bu çalışmalar ışığında devre arası Antalya kampı kadrosuna dahil edilen 2001 doğumlu sol bek Emir Miray ile profesyonel sözleşme imzalama kararı alındı.

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Sabah

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