Fenerbahçe'de Yassine Benzia planı

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe’de, Beşiktaş maçının en etkili isimlerden biri Yassine Benzia oldu.

26 Eylül 2018, Çarşamba 07:45
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Fransız ekibi Lille’den sürpriz biçimde bir yıllığına kiralanan Cezayirli yıldız, Atiker Konyaspor deplasmanındaki başarılı performansını Beşiktaş karşısında da sürdürdü.

Top tekniği ve oyun zekası ile takımın ataklarını tek başına yönlendiren 24 yaşındaki futbolcu, bu performansını devam ettirir ve tüm sezona yayarsa satın alma konusunda sarı-lacivertli yönetimin elini biraz daha güçlendirecek.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Benzia’nın 7.4 milyon euro olan satın alma opsiyonunun kendileri için ulaşılabilir bir hedef olduğunu dile getirmişti.

(Milliyet)

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