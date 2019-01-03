Fenerbahçe'de Yasin Öztekin'de kararı veriliyor

Fenerbahçe'de Yasin Öztekin transferi bu hafta netleşecek. Gelişmeler olumlu olursa, başarılı kanat oyuncusu direkt Belek kampına katılacak.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:32
- A +
Fenerbahçe'de Yasin Öztekin'de kararı veriliyor

Göztepe, Sarı-Lacivertliler’in Yasin Öztekin’e talip olmasının ardından önce süre istedi. Ardından takasta Aatif’ı talep etti. Ersun Yanal’ın yeni affettiği tecrübeli oyuncunun düzenli 11’de oynamak adına İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi.

Yönetim son sözü Yanal’a bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Aatif’ın takasta kullanılıp kullanılmamasıyla ilgili kararını kısa sürede verecek. Yasin Öztekin transferinin bu hafta noktalanması bekleniyor. Gelişmeler olumlu olursa, başarılı kanat oyuncusu direkt Belek kampına katılacak.

Bu haberi de okudularLeicester City, Çağlar konusunu ağırdan alıyor

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.