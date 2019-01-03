Göztepe, Sarı-Lacivertliler’in Yasin Öztekin’e talip olmasının ardından önce süre istedi. Ardından takasta Aatif’ı talep etti. Ersun Yanal’ın yeni affettiği tecrübeli oyuncunun düzenli 11’de oynamak adına İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi.

Yönetim son sözü Yanal’a bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Aatif’ın takasta kullanılıp kullanılmamasıyla ilgili kararını kısa sürede verecek. Yasin Öztekin transferinin bu hafta noktalanması bekleniyor. Gelişmeler olumlu olursa, başarılı kanat oyuncusu direkt Belek kampına katılacak.

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