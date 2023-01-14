Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldızlar ayrılık aşamasında

Süper Lig’de alınan son Galatasaray yenilgisi ile birlikte zirve yarışında dezavantajlı bir duruma gerileyen Fenerbahçe , yapacağı takviyelerle ikinci yarıda çok daha iddialı olmayı planlıyor. Yeni transferlere imkan yaratmak adına kadrosundaki bazı isimlere gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler’de, sözleşmesi bitecek isimlerin ise ayrılık aşamasında oldukları öğrenildi.

TEKLİF GELİRSE YOLCULAR!

Yönetim, Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda Diego Rossi ve Miha Zajc’ı ‘satılabilir’ oyuncular arasına ekledi. Özellikle yabancı kontenjanında yer açmak için, bu ikiliye gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe’de tüm taraftarlar, ara transfer döneminde takıma katılacak yıldızlara odaklandı. Ocak ayının ilk imzası, Adana Demirsporlu Samet Akaydın’dan geldi. Ancak yönetim, yapılacak takviye kadar yolların ayrılacağı oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile yeni anlaşma sağlanamadı. Diego Rossi ise istikrarsız performansı nedeniyle bir türlü 11’de kalıcı olamadı. Jorge Jesus’un, bu iki oyuncu için de ‘gönderilebilir’ raporu verdiği öne sürüldü. Portekizli hocanın hem kötü form durumları hem de yabancı kontenjanında yer açmak adına bu adımı attığı öğrenildi.

Rossi’ye Flamengo ilgisi

Yönetimi zaten, az da olsa bonservis geliri elde etmek için Zajc’ı satmak istiyordu. Sarı-Lacivertliler, bu ikili için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. 28 yaşındaki Zajc için İtalya’dan talipler bulunuyor. Diego Rossi’ye ise başta Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Brezilya ekibi Flamengo olmak üzere Güney Amerika ülkelerinden ilgi var.

INTERNACIONAL VALENCIA'NIN PEŞİNDE

Attığı 15 golle Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan Enner Valencia’ya Güney Amerika’dan talipler çıkmaya devam ediyor. Arjantin devi River Plate’in ardından Brezilya ekibi Internacional de devreye girdi.

Tecrübeli forvetin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz yenilenmedi. Ancak Internacional’in Valencia’yı hemen kadrosuna katmak istediği ve bunun için Fenerbahçe’ye bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

ALTAY'DA SON İDDİA ROMA

Sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen, yerine tecrübeli bir kaleci aranan Altay Bayındır için Roma’nın devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basını, Sarı- Kırmızılı ekibin Milli kaleciyi bedava almak istediğini yazdı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe’de gündemin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Kaptanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir yürütülen görüşmelerden bir türlü sonuç alınamamıştı. Bu nedenle Altay Bayındır’a karşı camia içinde bir tepki vardı. 24 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray derbisindeki performansıyla tribünler de bir kez daha protestolara başladı. Fenerbahçe, kaleyi emanet edeceği tecrübeli bir kaleci arayışlarına başlarken, İtalya’dan da Altay Bayındır konusunda önemli bir iddia geldi. Roma’nın, yeni sezon için kaleci arayışı içinde olduğu ve Fenerbahçe’nin kaptanının, 3 aday arasında yer aldığı kaydedildi.

‘Avrupa’yı istiyor’

İtalyan devinin, Milli file bekçisini sezon sonunda bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Calciomercato’da yer alan haberde, Altay’ın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve Roma’ya sıcak baktığı kaydedildi. Sarı- Kırmızılılar’ın diğer kaleci adayları ise Empoli’li Guglielmo Vicario (26) ve Atalanta’lı Marco Carnesecchi (22)...