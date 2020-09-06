Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı

Fenerbahçe transfer haberi... Transferin en hareketli takımı Sarı-Lacivertliler'de şimdi sıra gideceklere geldi. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmelerini fesheden Kanarya'da, Muriç, Zajc, Frey, Dirar, Rodrigues, Allahyar, Murat, Sadık ve Oğuz Kaan'la da yolların ayrılması bekleniyor

06 Eylül 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren, transferin ilk bölümünde 11 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de, şimdi de yaprak dökümü başladı. Max Kruse ve Mauricio İsla ile yollarını ayırarak yeni sezona giren Kanarya, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve son olarak da Tolgay Arslan'la karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Bu 5 ismin ardından da ayrılıkların devam edeceği öğrenildi.

Temaslar başladı

Ancak Sarı-Lacivertliler bu kez kulübe gelir getirmesi beklenen isimleri satış listesine koydu. Başta Vedat Muriç'in, Lazio'ya transferi için artık geri sayıma geçilirken, Zajc için Torino, Frey için de Kasımpaşa'yla temaslara başlandı. Dirar, Allahyar, Murat Sağlam, Sadık ve Oğuz Kaan için de teklif bekleniyor. Öte yandan Al İttihad'dan iki yıllığına kiralanan Garry Rodrigues için de Olimpiakos'un devrede olduğu kaydedildi.

Yusuf Dursun


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