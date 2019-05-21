Bu sezon gösterdiği performansla hedeflerinin çok uzağında kalan ve hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum hattında sıkıntı çeken Sarı-Lacivertliler, gözünü Yacine Brahimi’ye çevirdi. Portekiz devi Porto ile önceki gün son maçına çıkan Cezayirli oyuncu için girişimler başladı. Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola da Kanarya’nın, yıldız oyuncuyu ciddi bir şekilde istediğini okuyucularına duyurdu.

West Ham ve Betis...

Bonservisinin elinde olması nedeniyle transfer listesinin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Ancak başarılı oyuncunun tek talibi Fenerbahçe değil. Bu nedenle elini çabuk tutan ve maliyet araştırmasına başlayan Sarı-Lacivertli yönetim, İngiliz ekibi West Ham United ve İspanyol temsilcisi Real Betis’in de radarında olan Brahimi’yi imza parası artı bonuslarla ikna etmeyi hedefliyor.

Kalinic için onay bekleniyor

İspanyol devi Atletico Madrid, Sarı- Lacivertliler’in genç yıldızı Eljif Elmas için kesenin ağzını açmıştı. Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro artı Hırvat forvet Nikola Kalinic’i öneren Kırmızı-Beyazlılar, beklemeye geçmişti. Önümüzdeki sezon için forvet arayışında olan Kanarya’nın, Kalinic konusunda kararsız kaldığı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal, 31 yaşındaki santrfora onay verirse, Eljif Elmas’ın Atletico’ya, Kalinic’in de Kanarya’ya imza atması bekleniyor.

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