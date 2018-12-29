Fenerbahçe'de yabancılara af çıktı!

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Aylardır kadro dışı olan Aatif ile Dirar’ın, Antalya’daki devre arası kampına katılacağı öğrenildi.

29 Aralık 2018, Cumartesi 09:41
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Fenerbahçe'de yabancılara af çıktı!

Ersun Yanal göreve geldikten sonra en çok merak edilen konulardan biri de kadro dışı oyuncuların geleceğiydi... Ligin ilk yarısının bitmesiyle bu konuda karar verildi. Ersun hoca, aylardır takımdan uzak kalan Aatif ve Dirar’ın ikinci yarıda katkı sağlayabileceğini söylerken, sportif direktör Damien Comolli hemen harekete geçti. İki Faslı yıldızın da affedildiği öğrenildi. Hem Aatif hem Dirar’ın 2 Ocak’ta Antalya’da başlayacak kampa katılacağı belirtilirken, af kararında özellikle Ersun Yanal kilit rol oynadı.

Rize maçından sonra...

Ligin 3. haftasında Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Fenerbahçe Yönetimi, Aatif ve Dirar’ı kadro dışı bırakmıştı. Bu oyunculara ek olarak kaptan Volkan Demirel de takımdan uzaklaştırılmıştı.

Yusuf Dursun

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