Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşan ve ilk maçında dün deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla yenen Sarı Lacivertli ekip, Süper Lig'de de ilk maçta Ümraniyespor ile sahasında 3-3'lük skorla berabere kaldıktan sonra deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla yenmişti.

Yabancı sorunu

Fenerbahçe'de gözler tamamen forvet transferine çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertli yönetim bu konuda son derece titizlikle davranırken, Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı biraz işleri zorlaştıracak gibi duruyor. Yeni transferlerle beraber Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 21 yabancı futbolcu bulunuyor.





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Jorge Jesus'un yeni sezon planlamasında yer alan 14 yabancı ise şu şekilde:

Attila Szalai-Gustavo Henrique-Luan Peres-Alioski-Lincoln Henrique-Willian Arao-Osayi Samuel-Miha Zajc-Miguel Crespo-Diego Rossi-Enner Valencia-Bruma-Joshua King-Joao Pedro.

Portekizli tecrübeli teknik adamın kadroda düşünmediği isimler ise Mergim Berisha, Filip Novak, Steven Caulker, Lemos, Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas ve Max Meyer.

Forvet gelirse birisi dışarıda kalacak

Fenerbahçe'de yabancı forvetler konusunda gelişmeler yaşanırken, yeni sezon planlamasında yer alan 14 yabancıdan birinin bu kadro dışı kalması gündemde. Jorge Jesus ve Fenerbahçe yönetiminin en kısa zamanda bir araya gelerek bu konuda bir karar vermesi bekleniyor.

Süper Lig'de yabancı kuralı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldığı açıklanmıştı.

Kural şu şekilde:

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Süper Lig takımları, 2022/23 sezonunda transfer dönemi bitene kadar A takım kadro listelerinde en fazla 21 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilir.

Takımların transfer döneminde yabancı futbolcu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalanmış oldukları sözleşmeler tescil edilmektedir.

Transfer dönemi bittiğinde ise (8 Eylül) A Takım listesine yazılacak 14 (+3 genç) futbolcu dışında, kulüp ile sözleşmesi devam eden her bir yabancı futbolcu için federasyona 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödemek zorunda kalacak.

Süper Lig takımları A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ek olarak, 01.01.2001 ve daha sonrasında doğmuş olmaları şartıyla; U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 maçta oynamış olmaları; FIFA'nın dünya sıralaması listesinde ilk 10 sırada bulunan ülkelerin en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları; kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile, 14 yabancıya ek olarak 3 yabancı futbolcu ile daha sözleşme imzalayabilecekler.

Bu +3 genç yabancı futbolcu için de kulüpler, TFF'ye 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödemek zorunda kalacak.

Crespo iddiası

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un, 50 milyon Euro bedelle Wolverhampton Wanderers'a satmayı planladığı Matheus Nunes'in yerine Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu almak istedi. Record gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun yerini doldurmak için atağa kalkan Sporting Lizbon adına yönetici Hugo Viana, teknik direktör Ruben Amorim'in verdiği transfer listesi için harekete geçti. Bu bağlamda Amorim'in listesinde 2. sırayı alan Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye bir teklif verildi.







