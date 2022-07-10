Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı.

Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Pezzella 29 maçta tam bin 301 dakika sahada kaldı. Genç isim bu süre içinde 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

Akşam





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