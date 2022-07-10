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Fenerbahçe'de Willian Arao sonrası bir transfer daha bitti! Giuseppe Pezzela'da sona doğru

Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağlandı.

10 Temmuz 2022, Pazar 09:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Willian Arao sonrası bir transfer daha bitti! Giuseppe Pezzela'da sona doğru

Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı.

Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Pezzella 29 maçta tam bin 301 dakika sahada kaldı. Genç isim bu süre içinde 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

Akşam


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