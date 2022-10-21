Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 Ekim’deki Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalmıştı. Willian Arao, sonraki 4 resmi maçta da sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Jesus, öğrencisi için, “Kas yorgunluğu var. Bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal” demişti. 29 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı.

İdmanları sıkıntısız bir şekilde tamamlayan Arao, oynayacak duruma geldi. Sambacı bir an önce formasına kavuşmak istiyor ve yarınki Başakşehir maçında hocasından görev bekliyor.







