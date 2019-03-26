Volkan Demirel, 2002 yılından beri formasını giydiği Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

O dönem başkanlık koltuğuna yeni oturan Ali Koç, konuyla ilgili olarak, “Volkan Demirel’in son senesi. Mukavelesi seneye bitiyor. Önümüzdeki yıl Berke ve Harun var” ifadelerini kullanmıştı. Volkan daha sonra dönemin yardımcı antrenörü Koeman’ın üzerine yürüdüğü ve başkanvekili Semih Özsoy’a, Ali Koç’un bulunduğu ortamda saygısızlık yaptığı gerekçesiyle kadro dışı kaldı. Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından ise affedildi.

Berke’nin önü açılır

Ali Koç, Volkan’ın son senesi olacağı görüşünden geri adım atmadı. Başkan ve yöneticiler, 37 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. Başkan Koç, yeni sezonda özellikle 19 yaşındaki Berke Özer’in daha fazla şans bulmasını istiyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin de görüşü bu yönde.

‘Değişimde yardımcı olur’

Ersun Yanal ise farklı düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Büyük değişimin yaşanacağı sezonda, 17 yıldır Sarı- Lacivertli formayı terleten Volkan Demirel’in kendisine fazlasıyla yardımcı olacağı görüşünde. Yanal, bu nedenle Volkan’ın en azından 1 sezon daha kalmasından yana. Tarafların bu konuyla ilgili olarak sezon sonunda toplantı yaparak, son kararı verecekleri öğrenildi.

Yusuf Dursun