Sözleşmesi sona eren ve transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim tecrübeli eldivene 'antrenör-oyuncu' olması teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe, 2 Eylül Pazartesi günü transfer döneminin bitecek olmasından dolayı Volkan Demirel konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor.

Bu sezon kaleyi Altay ve Harun’a teslim etme kararı alan sarı lacivertliler, Demirel’e oyuncu-antrenör pozisyonu teklif edecek. 3. kaleci olarak takıma ‘ağabeylik’ etmesi planlanan Volkan’ın da teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Anlaşma sağlanamazsa Volkan, kaleci tekliflerini değerlendirecek.

Hürriyet