Son dakika! Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi

Son dakika haberi... Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, Volkan Demirel’in kadro dışı kararının kaldırıldığını ve yıldız oyuncunun Antalya kampında takıma katılacağını açıkladı.

03 Ocak 2019, Perşembe 14:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel’in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan’ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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