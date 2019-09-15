17 yıllık oyunculuk kariyerinin ardından sözleşmesi yenilenmeyen kaleci Volkan Demirel, daha sonra teknik adam olarak Fenerbahçe'ye hizmet etmeye başlamıştı.

Henüz pro-lisansı olmadığı için devre arasına kadar yedek kulübesinde olamayacak olan Volkan, antrenör olarak ilk deplasmanına Alanyaspor maçıyla start verecek. Bitireceği kurslar sonrası lisansını alacak olan Volkan, teknik direktör Ersun Yanal’ın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yanal’ın bizzat yönetimden yanında olmasını rica ettiği Sarı-Lacivertliler’in eski kaptanı, idmanlarda Yanal’ın yanından ayrılmıyor ve tecrübeli hocanın sağ kolu olarak takımla arasındaki köprü görevini başarıyla yerine getiriyor.







