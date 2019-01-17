Fenerbahçe'de Volkan Demirel 146 gün sonra sahada

Fenerbahçe’de affedilmesinin ardından Volkan Demirel, ilk kez bir resmi maçta Ümraniyespor karşısında forma giydi.

17 Ocak 2019, Perşembe 20:38
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel 146 gün sonra sahada

Fenerbahçe’de daha önce kadro dışı bırakılan ve Süper Lig’in devre arasında özür dileyerek tekrardan takıma katılan Volkan Demirel affedilmesinin ardından ilk kez bir resmi maçta sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Harun Tekin ve Erten Ersu’nun yokluğunda formayı kapan tecrübeli file bekçisi son olarak Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe karşısında oynanan müsabakada oynamıştı.

Demirel, Ümraniyespor maçı ile 146 gün sonra sarı-lacivertli formayı bir resmi müsabakada giymiş oldu.

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