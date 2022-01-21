Sarı-lacivertlilerde Altay galibiyeti moralleri artırdı. Özellikle Miguel Crespo ve Kim Min Jae’nin performansları taraftarlardan tam not aldı.

Her ne kadar takımın yediği golde hata yapsa da maç boyunca mücadelesi ve hırsıyla sivrilen Crespo, alkışları topladı. Portekizli orta sahanın özellikle sezon başından beri ortaya koyduğu mücadele, çalışkanlık ve devamlılık camianın gözünden kaçmadı. Galatasaray derbisindeki golüyle de kalpleri kazanan 25 yaşındaki futbolcu 13 resmi maçta 1 gol attı 3 asist yaptı. Sezonun ilk yarısında UEFA kadrosuna yazılmayan Crespo’nun UEFA Konferans Ligi için listeye yazılması bekleniyor.

Benzer şekilde Kim Min Jae de istikrarlı performansını sürdürüyor. Güney Koreli stoper geldiği günden bu yana ritmini, performansını hiç bozmadı. 26 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, sadece bir kez kırmızı kart cezalısı olduğu için maç kaçırdı.

Tribünlerden en fazla alkış alan bu iki oyuncunun Vitor Pereira döneminde gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Pereira’nın bizzat transfer etmek istediği bu iki yıldız, takımın en yararlı transferleri oldu.

Sevinci olay oldu

Altay önünde Fenerbahçe ’nin attığı ikinci golde Miguel Crespo’nun sevinci adeta olay oldu. Hırsı ve isteğiyle dikkat çeken Portekizli yıldız taraftarların büyük beğenisini kazandı. Takımının yediği golde topu kaptırarak hata yapan Crespo, Serdar Dursun’un galibiyet golünü atmasıyla hem rahatladı hem de en çok sevinen isim oldu. (Skorer)