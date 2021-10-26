Trabzon deplasmanının ardından kendi seyircisi önünde Alanyaspor’a da kaybeden Fenerbahçe ’de yaşanan düşüşün nedenleri tek tek masaya yatırılırken, kadronun en tecrübeli ve lider özellikli oyuncusu olarak öne çıkan Jose Sosa’dan yeterince verim alınamaması en dikkat çeken maddelerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sene büyük umutlarla transfer edilen, sakatlıklar nedeniyle gerçek performansına ancak sezon sonu ulaşabilen Sosa, bu sezon takım lideri olarak bir türlü beklediği görevi alamadı.

Son 10 maçta şampiyon yapıyordu

Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte takım liderliği görevini omuzlayan Arjantinli futbolcu golleri, kreatif pasları ve asistleriyle sarı lacivertli ekibi şampiyonluk potasına sürükleyen en önemli oyunculardan biri olmuştu. Süper Lig’de geniş futbolcu kadrosuyla, özellikle iç saha maçlarında rakibi boğan ve oyunu rakip sahaya yıkan bir performans sergileyen Fenerbahçe, oyunu daha önde kurma becerisi olan Sosa’dan Konya maçıyla birlikte daha fazla verim almayı planlıyor.

Beşiktaş ve Trabzon’u sırtlamıştı

Beşiktaş’ın 2015-16 şampiyonluğunda ve Trabzon’un 65 puanla 2. olduğu ve Türkiye Kupasını kazandığı 2019-20 sezonunda da Arjantinli yıldız bu takımların lider oyuncusu olmuştu. 2015-16’da Beşiktaş’ta 31 lig maçında 7 gol, 12 asistlik performansı imza atn Sosa, 2019-20’de Trabzon’da ise tüm kulvarlarda 42 resmi karşılaşmada 11 gol, 12 asistle 23 gole katkı verdi. Bu haftadan itibaren F.Bahçe’de de Jose Sosa’nın takımın itici gücü olarak sahne alması bekleniyor. Arjantinli futbolcunun büyük bir talihsizlik yaşamadığı sürece takımı sürükleyecek bir performans sergilemesi bekleniyor. (Hürriyet)