Fenerbahçe 'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de milli araya zirvede giren Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 3 puan hedefliyor. Lider gideceği Trabzon'dan lider dönmek isteyen teknik direktör Vitor Pereira ince eleyip sık dokuyor.

Milli takımlarından gelen oyuncularının son durumuna göre kadroyu oluşturacak Portekizli teknik adamın 11'inde kale dışındaki 2 ismin yeri şimdiden garanti. Pereira, Trabzonspor deplasmanındaki hücum planını Serdar Dursun üzerine kuruyor.

TECRÜBELİ OYUNCU MORALLİ VE ÖZ GÜVENLİ

Tecrübeli teknik adam, son milli maçını bu gece yarısı oynayan Enner Valencia'nın yorgun geleceğini hesaba katarak Serdar'ı zorlu karşılaşmaya hazırlıyor. Milli Takım'daki ilk maçında ilk golünü Letonya'ya atan moralli Serdar Dursun, Trabzon deplasmanında 11'de olacak.

Sarı-Lacivertliler'de hücum bölgesinde forması garanti olan bir başka isim Mesut Özil... Hatay maçında son 4 dakika süre alan Kasımpaşa karşısında oyuna giremeyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu, zorlu deplasmanda sahada olacak.

SERDAR'IN GOLÜ YOK!

Süper Lig'de Sarı-Lacivertli forma ile 3 maçta 94 dakika süre alan Serdar Dursun, gol sevinci yaşayamadı. 29 yaşındaki futbolcu siftahı Trabzon'da yapmak istiyor.

3 İSİM FORMA İÇİN KAPIŞIYOR

Hücum hattındaki 3. forma için Berisha, Rossi ve Pelkas büyük yarışa girdi. Berisha, milli ara öncesi oynanan Kasımpaşa maçında sessizliğini gol atarak bozmuş, yerini 85'te Osayi'ye bırakmıştı. Alman golcü, çalışmalarını takımla birlikte İstanbul'da sürdürdü.

Rossi ise 2-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında Berisha ve Gustavo'nun gollerinde asisti yapan isim olarak öne çıkmış, 67'de yerini Mert Hakan'a bırakmıştı. O da milli arada takımla birlikte çalışmalarına devam etti.

Pelkas, Süper Lig'de 4 maçta 58 dakika oynayabildi. Kasımpaşa karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamladı. Yunan futbolcu ülkesinin Gürcistan'ı 2-0 yendiği Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 44 dakika süre alıp 1 gol attı. 2-0 yenildikleri İsveç maçında 19 dakika forma giydi.

VALENCİA YARIN GELECEK

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia milli takımı ile son maçına Kolombiya'ya karşısında çıktı. (Sabah)