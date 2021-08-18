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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan futbolculara uyarı

Fenerbahçe, Helsinki maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Vitor Pereira, öğrencilerine uyarılarda bulunarak, “Rakibimizden çok güçlü olabiliriz ancak sakın hafife almayın bedeli ağır olur. Ligde şampiyonluk hedefimiz olduğu gibi Avrupa’da da sonuna kadar ilerlemeliyiz” diye konuştu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 09:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan futbolculara uyarı

Fenerbahçe , Helsinki maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Vitor Pereira, öğrencilerine uyarılarda bulunarak, “Rakibimizden çok güçlü olabiliriz ancak sakın hafife almayın bedeli ağır olur. Ligde şampiyonluk hedefimiz olduğu gibi Avrupa’da da sonuna kadar ilerlemeliyiz” diye konuştu.

Adana Demir mücadelesinde görev yapan oyuncular dünü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç oynadıktan sonra taktiksel ve bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.


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