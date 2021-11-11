Sarı-Lacivertliler’de 2-2’lik Kayserispor beraberliğinin ardından takıma 3 gün izin verilmişti. Ancak Vitor Pereira ve ekibi, dinlenmek yerine Galatasaray derbisi için hemen kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, hakkındaki iddiaları bir kenara bırakarak Sarı Kırmızılılar’ın en ince ayrıntısına kadar analiz edip, derbide zaferi getirecek planı hazırlamak için çalışıyor. Ekibini ikiye bölen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray’ın sezon başından beri ligde ve Avrupa’da oynadığı tüm maçları izlettiriyor.

Aslan’ın hangi rakibe karşı nasıl oynadığı, maçların hangi bölümlerinde performansının düşüşe geçtiği, güçlü ve zayıf yönleri belirlenecek. Pereira, detaylı analizlerin ardından derbinin planını hazırlayacak. Portekizli hoca, yarından itibaren ise Galatasaray’ı tüm ayrıntıları ile öğrencilerine ezberletmeye başlayacak. Pereira, bu maçta alınacak galibiyetin yeni bir sayfa açılmasını sağlayacağından emin.







