Sezonun bitiminin ardından uzun bir süre boyunca teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, bu konuda birçok isimle görüştü. Kanarya, bir türlü yeni hocanın bulunamaması nedeniyle 1 Temmuz'da başlayan Dereağzı Kampı'na teknik direktörsüz olarak çıktı. 2 Temmuz’da 2015-2016'da takımın çalıştıran Vitor Pereira, 2. kez Sarı-Lacivertli kulübün başına geçti. 52 yaşındaki futbol adamı önceki gün yardımcıları; Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio ile birlikte İstanbul'a geldi. Pereira ve ekibi, dün başlayan Topuk Yaylası Kampı'nda takımın başında yer aldı.









'Yeni hedefler için...'

52 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularla tanışırken, onlarla sohbet etti. Ardından yeni öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştiren Vitor Pereira kısa bir konuşma yaptı.

Portekizli şunları söyledi:

"Artık bugünden itibaren yeni hedefler için çalışacağız. Bu kulüpte tekrar çalışacak ve savaşacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Camia ve taraftarlarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Birlikte başaracağız."











