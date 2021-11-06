3-0'lık Antwerp galibiyetiyle rahat bir nefes alan Vitor Pereira, mücadele sonrasında ilk iş olarak soyunma odasında öğrencilerine konuşma yaptı. Herkes tek tek tebrik eden Portekizli teknik adam "Buraya birçok arkadaşımızdan yoksun, sıkıntılı bir süreçte geldik. Üstelik zemin de biraz bizi zorladı. Ancak hepiniz müthiş mücadele ettiniz. Her zaman ne kadar kaliteli futbolcular olduğunuzu söyledim. Bu konuda size hep güvendim. Bu maçta, kalitenizi sahaya yansıttığınızda herkesi yenebileceğinizi gösterdiniz. Şimdi sıra, pazar günü Kayserispor maçında da galip gelip lige verilecek araya moralli bir şekilde girmekte" diye konuştu.

"Başarı için her şeye sahibiz"

Pereira, maçla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi: Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu özgüveni takıma vermemiz gerekiyordu. Bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. İyi bir takım ruhu sergiledik. Geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu tarz maçları oynayacak karakterimizin olduğunu gösterdik. Kazanmayı hak ettik. Daha fazla da atabilirdik. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz. Benim takımımdan, oyuncularımdan ve taraftarlarımızdan şüphem yok