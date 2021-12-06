Süper Lig’de çıkılan son 6 maçta sadece Galatasaray ’ı yenebilen Fenerbahçe ’de, teknik direktör Vitor Pereira topun ağzındaydı. Hatta geçen haftaki Göztepe beraberliğinin ardından pek çok yönetici, Portekizli hocanın kovulmasını istemişti. Ancak Başkan Ali Koç, Pereira’ya ultimatom verip, ‘Devre arasına kadar ilk kayıpta yollarımız ayrılır’ mesajını göndermişti. Dün, Çaykur Rizespor karşısında kader maçına çıkan Pereira, ligdeki en farklı galibiyetini aldı. Başkan’ın direktifi sonrası Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarında 4’lü defans oynatan tecrübeli çalıştırıcı, bu kez bildiğini yaptı ve 3’lüye döndü.

Bu kez doğru hamleler

Szalai’yi 11’e monte eden Pereira, ileride Berisha’yı arkasında ise Rossi-Mesut Özil ikilisini oynattı. Pereira’nın ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri de olumlu sonuç verdi. Serdar Dursun 3 golle yıldızlaştı. Pereira uzun bir aradan sonra derin nefes alırken, önemli virajı bu kez kayıpsız geçti.







