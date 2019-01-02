Fenerbahçe'de Visca transferi şimdilik askıda

Ersun Yanal’ın ısrarlı isteği üzerine Visca için Başakşehir ile pazarlıklar oturan Fenerbahçe, kapının 15 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle açılması nedeniyle transferi askıya aldı.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:05
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Fenerbahçe'de Visca transferi şimdilik askıda

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarlı isteği üzerine Fenerbahçe, Başakşehir’de forma giyen Edin Visca için harekete geçmişti. Sarı-Lacivertliler’in pazarlık masasına oturduğu Visca için Başakşehir cephesinin kapıyı 15 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle açması, Kanarya’yı beklenmedik şekilde şoka uğratmıştı.

İlk başta takas artı parayla Boşnak yıldız için bir kez daha harekete geçmek isteyen Fenerbahçe’nin, şimdilik bu transferi askıya aldığı konuşuluyor.

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