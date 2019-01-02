Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarlı isteği üzerine Fenerbahçe, Başakşehir’de forma giyen Edin Visca için harekete geçmişti. Sarı-Lacivertliler’in pazarlık masasına oturduğu Visca için Başakşehir cephesinin kapıyı 15 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle açması, Kanarya’yı beklenmedik şekilde şoka uğratmıştı.

İlk başta takas artı parayla Boşnak yıldız için bir kez daha harekete geçmek isteyen Fenerbahçe’nin, şimdilik bu transferi askıya aldığı konuşuluyor.

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