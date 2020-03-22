Fenerbahçe'de videolu çalışma yarın başlıyor!
Sarı-Lacivertliler’de evlerine dağılan futbolcular, bir süredir kendi programlarını kendileri uyguluyordu. Kısa bir dinlenme süresinin ardından teknik heyet, ligin Nisan ortalarında başlama ihtimalini göz önünde bulundurup, videolu sisteme geçme kararı aldı.
Teknik heyetin hazırladığı çalışma yöntemleri ve programı, yarından itibaren hayata geçecek. Futbolcular internet üzerinden kendilerine iletilen programı evlerinde ya da bahçelerinde uygulayıp, bir anlamda takım çalışması gerçekleştirecek.