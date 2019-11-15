Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Max Kruse'de son durum!
Süper Lig'de deplasmanda oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli takım kadrosundan çıkarılan Emre Belözoğlu takıma geri döndü. Sarı lacivertlilerde tedavisine devam edilen Vedat Muriç ve Max Kruse'nin son durumu hakkında da bilgi verildi.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertliler günün tek antrenmanına koşu, pas ve ısınma ile başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pasın ardından defans ve hücum varyasyonları çalışıldı.
EMRE BELÖZOĞLU DÖNDÜ
Milli takım kadrosundan çıkarılan Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin bugünkü idmanına katıldı.
MAX KRUSE VE MURİÇ'TE SON DURUM
Tedavilerine devam edilen Vedat Muriç ve Max Kruse özel program dahilinde çalıştılar.
Sarı lacivertliler, yarın 11'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.