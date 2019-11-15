Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertliler günün tek antrenmanına koşu, pas ve ısınma ile başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pasın ardından defans ve hücum varyasyonları çalışıldı.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNDÜ

Milli takım kadrosundan çıkarılan Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin bugünkü idmanına katıldı.

MAX KRUSE VE MURİÇ'TE SON DURUM

Tedavilerine devam edilen Vedat Muriç ve Max Kruse özel program dahilinde çalıştılar.

Sarı lacivertliler, yarın 11'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.