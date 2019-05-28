Sarı-Lacivertliler, transferde ilk bombayı Süper Lig’in golcüsüyle patlatmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal’ın çok istediği Vedat Muriç için sezonun bitmesi bekleniyordu. Önceki gün oynanan maçlarla lig noktalandı, Muriç pazarlıkları resmen başladı. Rizesporlu yöneticiler dün İstanbul’a geldi.

Başkanların yer almadığı ilk görüşmede Karadeniz temsilcisinin kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı ancak bu rakamı 3.5 milyon Euro’ya kadar düşürdükleri iddia edildi. Sarı- Lacivertlier ise 2.5 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya çıktı.

34 maç, 17 gol

Tarafların ilk görüşmesinin olumlu geçtiği, önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacakları öğrenildi. Yöneticilerin yürütecekleri pazarlıklarda son aşamaya gelindiğinde, işi bitirmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın devreye girecekleri kaydedildi.

Başkanların görüşmesinde imzaların atılması bekleniyor. 25 yaşındaki Kosovalı golcü, bu sezon ligde 34 maçın tamamında görev yaparken 17 gol attı ve 8 asiste imza attı.