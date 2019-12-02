Vedat Muriç’in bileğindeki 4 bağdan 2’si kopuk, 2’si ise yırtık. Kosovalı forvet buna rağmen beklenenden çok daha erken sahalara döndü. Göztepe maçının kadrosuna alınan Muriç, takımı 2-1 yenik duruma düşünce hocası tarafından oyuna alındı.

25 yaşındaki forvet, Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu kısa sürede bir kez daha gösterdi. Muriç, sakatlığı nedeniyle kapasitesinin çok altında kalmasına rağmen beraberlik golünün asistini yaptı. Başarılı oyuncu, maçı sorunsuz tamamladı ve dünkü idmanın tamamında yer aldı.