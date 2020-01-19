Devre arası transfer dönemini sessiz geçiren Fenerbahçe, sadece Falette’i renklerine bağladı. Ancak o da lisansı çıkartılmadığı için ikinci yarının ilk maçında kadroda yer almadı. Sadece Falette değil, dün Sarı- Lacivertliler’de 5 isim daha yoktu. Hasan Ali, Moses, Sadık gibi yıldızlar, sakatlıkları nedeniyle Gaziantep’e götürülmedi. Ersun Yanal, Zajc ve stoper Adil Rami’yi de 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Takımdaki alternatifsizlik nedeniyle yakınan Ersun hoca, dün tam 6 oyuncusundan yoksun deplasmana çıkarken, bu isimlerin toplam piyasa değeri ise tam tamına 20.5 milyon Euro, yani 134 milyon TL.

Zajc ve Rami gidici

Zajc’ın ismi transferde İtalyan kulüpleri başta olmak üzere pek çok ekiple anılırken, Rami’nin de gönderilmesi için uğraş veriliyor. Fenerbahçe özellikle Zajc’ı iyi bir rakama satarsa, bu paranın tamamını yine transferde harcayacak ve harcama limiti konusunda yönetimin eli rahatlayacak.

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