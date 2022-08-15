Enner Valencia Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya muhteşem performansıyla damga vurdu. Sarı-Lacivertli futbolcu 2 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaştı.

Joshua King'in perdeyi açtığı maçta Enner Valencia ilk olarak 34. dakikada sahneye çıktı ve Ferdi'nin pasında skoru 2-0'a getirdi. Valencia ayrıca Emre Mor'un attığı golde asisti de yaptı.

Kolombiyalı forvet 58. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmada farkın 4'e çıkmasını sağlayan golü kaydetti.

4 golle zirvede

69 dakika sahada kalan Ener Valencia yerini Diego Rossi'ye bıraktı. 32 yaşındaki golcü futbolcu Süper Lig 'in ilk haftasında oynanan Ümraniyespor maçında da 2 gol birden atmıştı.

Valencia gol krallığında da toplam 4 golle zirveye yerleşti.







