Tecrübeli oyuncu, koronavirüs testi pozitif çıkınca Milli maç için gittiği ülkesi Ekvador’da kalmıştı. Valencia’nın son testleri negatif sonuç verince, dün İstanbul’a döndü. Başarılı oyuncuya burada yapılacak olan test de negatif çıkarsa, Valencia uzun bir aradan sonra takıma katılacak. Tecrübeli yıldız, pazar günü Denizlispor ile oynanacak mücadelede kadrodaki yerini alabilecek. Enner Valencia, bu sezon ligde 8 mücadelede sahaya çıkarken 1 gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.